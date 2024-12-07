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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Йохауг — четвёртая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Йохауг — четвёртая
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 378 очков. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг с результатом 357 очков. Тройку лидеров замыкает немка Виктория Карль (355).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг занимает четвёртое место в зачёте (307).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. женщины. Общий зачёт:

  1. Джессика Диггинс (США) — 378
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 357
  3. Виктория Карль (Германия) — 355
  4. Терезе Йохауг (Норвегия) — 307
  5. Хейди Венг (Норвегия) — 285
  6. Катарина Хенниг (Германия) — 236
  7. Фрида Карлссон (Швеция) — 231
  8. Эбба Андерссон (Швеция) – 229
  9. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 224
  10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 222
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