Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Йохауг — четвёртая

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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 378 очков. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг с результатом 357 очков. Тройку лидеров замыкает немка Виктория Карль (355).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг занимает четвёртое место в зачёте (307).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. женщины. Общий зачёт: