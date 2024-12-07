Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Амундсен лидирует, Клебо поднялся на третье место
Действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 406 очками. Второе место сохраняет его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 293 очка.
Тройку лидеров замыкает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, набрав 285 очков. Благодаря победе в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере он поднялся с восьмой позиции.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 406 очков
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 293
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 285
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 252
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 245
- Мика Фермойлен (Австрия) — 234
Материалы по теме
Комментарии