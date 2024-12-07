Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Амундсен лидирует, Клебо поднялся на третье место

Действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 406 очками. Второе место сохраняет его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 293 очка.

Тройку лидеров замыкает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, набрав 285 очков. Благодаря победе в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере он поднялся с восьмой позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 406 очков Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 293 Йоханнес Клебо (Норвегия) — 285 Федерико Пеллегрино (Италия) — 252 Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 245 Мика Фермойлен (Австрия) — 234