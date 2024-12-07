Сергей Устюгов выложил новую фотографию с замёрзшей бородой

Российский лыжник и Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов выложил на личной странице в социальных сетях новую фотографию с замёрзшей бородой.

Фото: Личный архив Сергея Устюгова

«Всем привет! У нас холодает», — подписал снимок спортсмен.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.