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Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, женский скиатлон: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, женский скиатлон: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 8 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женский скиатлон 2 х 10 км. Соревнования начнутся в 14:15. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 2-й этап, Лиллехаммер. Скиатлон 2 х 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Джесси Диггинс (США)
2. Тереза Йохауг (Норвегия)
3. Хейди Венг (Норвегия)
4. Эбба Андерссон (Швеция)
5. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
6. Виктория Карл (Германия)
7. Катарина Хенниг (Германия)
8. Тереза Штадлобер (Австрия)
9. Кристин Фоснес (Норвегия)
10. Йонна Сундлинг (Швеция)
11. Силье Теодорсен (Норвегия)
12. Пиа Финк (Германия)
13. София Лаукли (США)
16. Кертту Нисканен (Финляндия)
19. Криста Пярмякоски (Финляндия)

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