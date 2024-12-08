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Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, мужской скиатлон: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, мужской скиатлон: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 8 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужской скиатлон 2 х 10 км. Соревнования начнутся в 12:00. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 декабря 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 2-й этап, Лиллехаммер. Скиатлон 2 х 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Харальд Амундсен (Норвегия)
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
4. Мика Фермойлен (Австрия)
5. Андреас Рее (Норвегия)
6. Ийво Нисканен (Финляндия)
8. Пол Голберг (Норвегия)
9. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
10. Арси Руусканен (Финляндия)
11. Гас Шумахер (США)
12. Уго Лапалю (Франция)
13. Вильям Порома (Швеция)
16. Йоханнес Клебо (Норвегия)
18. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
19. Эрик Вальнес (Норвегия)

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