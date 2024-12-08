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Фрида Карлссон не выступит в скиатлоне на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Фрида Карлссон не выступит в скиатлоне на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере
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Шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит в масс-старте в скиатлоне 20 км в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Решение не стартовать связано с недавними физическими проблемами спортсменки. В октябре у Карлссон была диагностирована травма стопы.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось

«Фрида Карлссон пропустит гонку из-за последствий травмы, которые возникли у неё в преддверии сезона. Она постепенно восстанавливается до своей полной готовности», — приводит слова врача сборной Швеции VG.

В Лиллехаммере Карлссон пробежала одну гонку — 10-километровую разделку свободным стилем. Она заняла четвёртое место.

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