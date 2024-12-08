Фрида Карлссон не выступит в скиатлоне на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит в масс-старте в скиатлоне 20 км в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Решение не стартовать связано с недавними физическими проблемами спортсменки. В октябре у Карлссон была диагностирована травма стопы.

«Фрида Карлссон пропустит гонку из-за последствий травмы, которые возникли у неё в преддверии сезона. Она постепенно восстанавливается до своей полной готовности», — приводит слова врача сборной Швеции VG.

В Лиллехаммере Карлссон пробежала одну гонку — 10-километровую разделку свободным стилем. Она заняла четвёртое место.