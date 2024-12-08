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Шведские лыжники выразили недовольство малым количеством зрителей в Лиллехаммере

Шведские лыжники выразили недовольство малым количеством зрителей в Лиллехаммере
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Члены шведской сборной по лыжным гонкам выразили недовольство малым количеством зрителей на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

«Как обычно, человек 20 здесь смотрят. Я не удивлён, здесь каждый год так. Думаю, что дальше будет только хуже и хуже. Даже норвежцам ужасно неинтересно, когда они всё время просто побеждают и никто им не бросает вызов. Здесь должны быть какие-то изменения, иначе вид спорта будет уничтожен», — приводит слова Калле Хальфварссона Aftonbladet.

«Каждый раз, когда мы в Лиллехаммере, это одно и то же шоу. Невероятно скучно. Норвегия, которая является лыжной страной, должна привлекать больше зрителей. Если половина аудитории из Швеции – это плохо. Надеюсь, на чемпионате мира (в Тронхейме) будет лучше», — сказала Моа Илар.

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