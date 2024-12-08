Харальд Амундсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Клебо — восьмой

Норвежский лыжник Харальд Амундсен выиграл 20-километровый скиатлон на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 49.20,8. Благодаря своей победе Амундсен укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира.

Второе место занял Ян Томас Йенссен. Отметим, что победитель гонки был определён только по результатам фотофиниша. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял лишь восьмое место (отставание 9,4 секунды).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Второй этап, Лиллехаммер (Норвегия).

Скиатлон, 20 км: