Тириль Венг и Кьерсти Кальво не выступят в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Норвежские лыжницы Тириль Уднес Венг и Анне Кьерсти Кальво не примут участия в скиатлоне на 20 км в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает NRK со ссылкой на TV2.

По информации источника, их заменят представительницы Норвегии Марта Сконес и Салли Эар Фан. Ранее Кальво пропустила 10-километровую гонку с раздельным стартом из-за болей в горле. Тириль Венг заняла четвёртое место в четвертьфинальном забеге в спринте, прошедшем в субботу, 7 декабря.

Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон также отказалась от участия в скиатлоне из-за проблемы со стопой, на которой она перенесла операцию в октябре.