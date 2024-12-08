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Тириль Венг и Кьерсти Кальво не выступят в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Тириль Венг и Кьерсти Кальво не выступят в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере
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Норвежские лыжницы Тириль Уднес Венг и Анне Кьерсти Кальво не примут участия в скиатлоне на 20 км в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает NRK со ссылкой на TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось

По информации источника, их заменят представительницы Норвегии Марта Сконес и Салли Эар Фан. Ранее Кальво пропустила 10-километровую гонку с раздельным стартом из-за болей в горле. Тириль Венг заняла четвёртое место в четвертьфинальном забеге в спринте, прошедшем в субботу, 7 декабря.

Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон также отказалась от участия в скиатлоне из-за проблемы со стопой, на которой она перенесла операцию в октябре.

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