Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен укрепил лидерство, Клебо — третий
Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 528 очками.
Второе место сохраняет его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 401 очко. Тройку лидеров замыкает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, набрав 397 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 528 очка.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 401.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 397.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 351.
- Андреас Рее (Норвегия) — 311.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 286.
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