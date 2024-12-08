Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен укрепил лидерство, Клебо — третий

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 528 очками.

Второе место сохраняет его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 401 очко. Тройку лидеров замыкает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, набрав 397 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 528 очка. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 401. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 397. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 351. Андреас Рее (Норвегия) — 311. Ийво Нисканен (Финляндия) — 286.