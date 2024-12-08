Дистанционный зачёт Кубка мира: Харальд Амундсен сохранил лидерство, Клебо — на 15-м месте
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Харальд Эстберг Амундсен занимает первое место в рейтинге. Сегодня, 8 декабря, он выиграл скиатлон в рамках домашнего этапа КМ в Лиллехаммере и набрал 418 очков.
На второй строчке расположился Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 401 очко. Тройку лидеров замыкает Симен Хегстад Крюгер (351). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пропустивший две дистанционные гонки, находится на 15-й строчке с 170 очками.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 418 очков.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 401.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 351.
- Андреас Рее (Норвегия) — 311.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 286.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 256.
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