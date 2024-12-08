Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка мира: Харальд Амундсен сохранил лидерство, Клебо — на 15-м месте

Дистанционный зачёт Кубка мира: Харальд Амундсен сохранил лидерство, Клебо — на 15-м месте
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Харальд Эстберг Амундсен занимает первое место в рейтинге. Сегодня, 8 декабря, он выиграл скиатлон в рамках домашнего этапа КМ в Лиллехаммере и набрал 418 очков.

На второй строчке расположился Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 401 очко. Тройку лидеров замыкает Симен Хегстад Крюгер (351). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пропустивший две дистанционные гонки, находится на 15-й строчке с 170 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 418 очков.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 401.
  3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 351.
  4. Андреас Рее (Норвегия) — 311.
  5. Ийво Нисканен (Финляндия) — 286.
  6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 256.
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен укрепил лидерство, Клебо — третий
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android