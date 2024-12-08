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Дистанционный зачёт Кубка мира: Харальд Амундсен сохранил лидерство, Клебо — на 15-м месте

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Харальд Эстберг Амундсен занимает первое место в рейтинге. Сегодня, 8 декабря, он выиграл скиатлон в рамках домашнего этапа КМ в Лиллехаммере и набрал 418 очков.

На второй строчке расположился Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 401 очко. Тройку лидеров замыкает Симен Хегстад Крюгер (351). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пропустивший две дистанционные гонки, находится на 15-й строчке с 170 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт: