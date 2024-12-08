Терезе Йохауг с большим отрывом победила в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг стала победительницей скиатлона на 20 км (10 км классикой + 10 км свободным стилем) в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере. Она преодолела дистанцию за 54.31,5.

Второй результат показала ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг, проигравшая лидеру 42,6, а тройку призёров замкнула американская лыжница Джессика Диггинс (+43,1).

Это вторая подряд победа Терезе Йохауг на этапе в Лиллехаммере. До этого она не побеждала на соревнованиях с 2022 года из-за перерыва в карьере, связанного с рождением дочери.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 2-й этап.

Скиатлон, 20 км: