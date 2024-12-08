«Меня немного не хватило». Йоханнес Клебо — о восьмом месте в скиатлоне

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в скиатлоне в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025, который прошёл в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсмен занял восьмое место с отставанием 9,4 секунды.

«Чувствую, что меня немного не хватило. Это случилось на самой сложной трассе, какую только можно придумать, если учитывать мои проблемы с подготовкой. Я видел, что другие хотели взвинтить темп, но меня это не пугает. Сегодня медали не раздают. Я вполне спокоен. Последняя минута на подъёме была для меня очень трудной, но над этим можно поработать», — приводит слова Клебо Banett.