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«Меня немного не хватило». Йоханнес Клебо — о восьмом месте в скиатлоне

«Меня немного не хватило». Йоханнес Клебо — о восьмом месте в скиатлоне
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в скиатлоне в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025, который прошёл в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсмен занял восьмое место с отставанием 9,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 декабря 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
49:20.8
2
Ян Томас Йенссен
Норвегия
49:20.8
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.2

«Чувствую, что меня немного не хватило. Это случилось на самой сложной трассе, какую только можно придумать, если учитывать мои проблемы с подготовкой. Я видел, что другие хотели взвинтить темп, но меня это не пугает. Сегодня медали не раздают. Я вполне спокоен. Последняя минута на подъёме была для меня очень трудной, но над этим можно поработать», — приводит слова Клебо Banett.

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