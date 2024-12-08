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Дистанционный зачёт Кубка мира: Йохауг вышла в лидеры, Венг — вторая, Диггинс — третья

Дистанционный зачёт Кубка мира: Йохауг вышла в лидеры, Венг — вторая, Диггинс — третья
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Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг после победы в скиатлоне на 20 км (10 км классикой + 10 км свободным стилем) в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере лидирует в дистанционном зачёте. В её активе 432 очка.

Вторую строчку занимает её соотечественница Хейди Венг с результатом 394 очка. Тройку лидеров замкнула представительница США Джессика Диггинс (390).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 432 очка
  2. Хейди Венг (Норвегия) — 394
  3. Джессика Диггинс (США) — 390
  4. Эбба Андерссон (Швеция) — 338
  5. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318
  6. Виктория Карль (Германия) — 289
  7. Катарина Хенниг (Германия) — 266
  8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 241
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