Дистанционный зачёт Кубка мира: Йохауг вышла в лидеры, Венг — вторая, Диггинс — третья
Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг после победы в скиатлоне на 20 км (10 км классикой + 10 км свободным стилем) в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере лидирует в дистанционном зачёте. В её активе 432 очка.
Вторую строчку занимает её соотечественница Хейди Венг с результатом 394 очка. Тройку лидеров замкнула представительница США Джессика Диггинс (390).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 432 очка
- Хейди Венг (Норвегия) — 394
- Джессика Диггинс (США) — 390
- Эбба Андерссон (Швеция) — 338
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318
- Виктория Карль (Германия) — 289
- Катарина Хенниг (Германия) — 266
- Тереза Штадлобер (Австрия) — 241
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