Дистанционный зачёт Кубка мира: Йохауг вышла в лидеры, Венг — вторая, Диггинс — третья

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг после победы в скиатлоне на 20 км (10 км классикой + 10 км свободным стилем) в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере лидирует в дистанционном зачёте. В её активе 432 очка.

Вторую строчку занимает её соотечественница Хейди Венг с результатом 394 очка. Тройку лидеров замкнула представительница США Джессика Диггинс (390).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:

Терезе Йохауг (Норвегия) — 432 очка Хейди Венг (Норвегия) — 394 Джессика Диггинс (США) — 390 Эбба Андерссон (Швеция) — 338 Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318 Виктория Карль (Германия) — 289 Катарина Хенниг (Германия) — 266 Тереза Штадлобер (Австрия) — 241