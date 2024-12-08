Экс-лыжник сборной России: Большунову надо было заканчивать бегать ещё в 2022 году

Бронзовый призёр Олимпийский игр 2014 года, а ныне тренер сборной Лихтенштейна Илья Черноусов высказался о состоянии лидера сборной России, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Вообще не слежу за российскими соревнованиями, но могу сказать, что Большунову нужно было заканчивать бегать, когда перестали пускать на международные соревнования. Это моё мнение», — приводит слова Черноусова Odds.ru.

Ранее стало известно, что Большунов переболел ковидом, из-за последствий которого пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи.

Напомним, российские лыжники с 2022 года отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.