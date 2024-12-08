Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс сохранила лидерство, Йохауг — третья

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 493 очка. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг с результатом 438. Тройку лидеров замыкает представительница Норвегии четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг (432).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

Джессика Диггинс (США) — 493 Йонна Сундлинг (Швеция) — 438 Терезе Йохауг (Норвегия) — 432 Виктория Карль (Германия) — 432 Хейди Венг (Норвегия) — 394 Эбба Андерссон (Швеция) — 338 Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318 Катарина Хенниг (Германия) — 300