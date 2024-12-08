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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс сохранила лидерство, Йохауг — третья

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс сохранила лидерство, Йохауг — третья
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 493 очка. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг с результатом 438. Тройку лидеров замыкает представительница Норвегии четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг (432).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

  1. Джессика Диггинс (США) — 493
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 438
  3. Терезе Йохауг (Норвегия) — 432
  4. Виктория Карль (Германия) — 432
  5. Хейди Венг (Норвегия) — 394
  6. Эбба Андерссон (Швеция) — 338
  7. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318
  8. Катарина Хенниг (Германия) — 300
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