Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс сохранила лидерство, Йохауг — третья
Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 493 очка. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг с результатом 438. Тройку лидеров замыкает представительница Норвегии четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг (432).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Джессика Диггинс (США) — 493
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 438
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 432
- Виктория Карль (Германия) — 432
- Хейди Венг (Норвегия) — 394
- Эбба Андерссон (Швеция) — 338
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318
- Катарина Хенниг (Германия) — 300
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