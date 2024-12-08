Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты второго этапа, календарь соревнований

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты второго этапа, календарь соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 декабря, завершился второй этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходил в Лиллехаммере (Норвегия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Календарь Кубка мира - 2024/2025

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап, Лиллехаммер (Норвегия). Результаты.

Мужчины. 10 км. Свободный стиль:

  1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 22.58,8
  2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание +4,1
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,8

Женщины. 10 км. Свободный стиль:

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.16,4
  2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание +11,4
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +43,2

Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.50,1
  2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание +3,0
  3. Юлье Мюре (Норвегия) +3,6

Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал:

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.32,6
  2. Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,2
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6

Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 49.20,8
  2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) - 49.20,8 (фотофиниш)
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание +0,2

Женщины. Скиатлон 2 x 10 км:

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 54.31,5
  2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание +42,6
  3. Джессика Диггинс (США) +43,1
Материалы по теме
Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса
Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android