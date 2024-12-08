Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты второго этапа, календарь соревнований
Сегодня, 8 декабря, завершился второй этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходил в Лиллехаммере (Норвегия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап, Лиллехаммер (Норвегия). Результаты.
Мужчины. 10 км. Свободный стиль:
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 22.58,8
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание +4,1
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,8
Женщины. 10 км. Свободный стиль:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.16,4
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание +11,4
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +43,2
Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал:
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.50,1
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание +3,0
- Юлье Мюре (Норвегия) +3,6
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал:
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.32,6
- Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,2
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 49.20,8
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) - 49.20,8 (фотофиниш)
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание +0,2
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 54.31,5
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание +42,6
- Джессика Диггинс (США) +43,1
Комментарии