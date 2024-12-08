Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты второго этапа, календарь соревнований

Сегодня, 8 декабря, завершился второй этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходил в Лиллехаммере (Норвегия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап, Лиллехаммер (Норвегия). Результаты.

Мужчины. 10 км. Свободный стиль:

Женщины. 10 км. Свободный стиль:

Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.16,4 Хейди Венг (Норвегия) — отставание +11,4 Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +43,2

Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал:

Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.50,1 Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание +3,0 Юлье Мюре (Норвегия) +3,6

Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал:

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.32,6 Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,2 Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6

Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км:

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 49.20,8 Ян Томас Йенссен (Норвегия) - 49.20,8 (фотофиниш) Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание +0,2

Женщины. Скиатлон 2 x 10 км: