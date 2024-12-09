Харальд Амундсен признался, что его стошнило перед гонкой на домашнем этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал, что его стошнило перед стартом скиатлона на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который прошёл в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсмен одержал победу в гонке, в которой судьба первого места решилась по результатам фотофиниша.

«Меня очень тошнит, когда я нервничаю. Сегодня нужно было многое сделать. После гонки я потерял голос. Это абсолютное безумие», — приводит слова Амундсена VG.

По итогам этапа в Лиллехаммере Харальд Амундсен сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Напомним, норвежец является действующим победителем КМ, в сезоне-2023/2024 он впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус».