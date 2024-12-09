Эрик Вальнес сошёл со скиатлона в Лиллехаммере из-за проблем с сердцем

Олимпийский чемпион норвежский лыжник Эрик Вальнес был вынужден сойти со скиатлона на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который прошёл в Лиллехаммере (Норвегия), из-за приступа мерцательной аритмии.

«Такое бывало и раньше, но посреди гонок такого ещё не случалось. К сожалению, врач стоял рядом и сказал сойти с гонки», — приводит слова Вальнеса VG.

Врач сборной Норвегии сообщил, что решение о сходе было мерой предосторожности.

Напомним, победу в скиатлоне одержал Харальд Амундсен. Второе место занял Ян Томас Йенссен. Отметим, что победитель гонки был определён только по результатам фотофиниша. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет.