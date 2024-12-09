Эрик Вальнес сошёл со скиатлона в Лиллехаммере из-за проблем с сердцем
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Олимпийский чемпион норвежский лыжник Эрик Вальнес был вынужден сойти со скиатлона на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который прошёл в Лиллехаммере (Норвегия), из-за приступа мерцательной аритмии.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 декабря 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
49:20.8
2
Ян Томас Йенссен
Норвегия
49:20.8
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.2
«Такое бывало и раньше, но посреди гонок такого ещё не случалось. К сожалению, врач стоял рядом и сказал сойти с гонки», — приводит слова Вальнеса VG.
Врач сборной Норвегии сообщил, что решение о сходе было мерой предосторожности.
Напомним, победу в скиатлоне одержал Харальд Амундсен. Второе место занял Ян Томас Йенссен. Отметим, что победитель гонки был определён только по результатам фотофиниша. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
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