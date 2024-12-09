Бородавко заявил, что Большунов выступит на третьем этапе Кубка России — 2024/2025

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на третьем этапе Кубка России — 2024/2025 в Чусовом.

«Дополнительное обследование не выявило серьёзных нарушений. Саша получил рекомендации по восстановлению, он их выполняет и уже завтра прилетит в Чусовой», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.