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Пол Голберг: дорога к чемпионату мира интереснее, чем сам турнир

Пол Голберг: дорога к чемпионату мира интереснее, чем сам турнир
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг заявил, что процесс отбора на чемпионат мира в сборной Норвегии интереснее, чем сам турнир.

«Некоторые гонки важны. Воскресенье (скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. — Прим. «Чемпионата») невероятно важно, и чемпионат Норвегии будет важным. Дорога к чемпионату мира более интересна, чем сам чемпионат мира», — приводит слова Голберга VG.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года. В рамках соревновательной программы будут разыграны 12 комплектов медалей.

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