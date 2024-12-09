Пол Голберг: дорога к чемпионату мира интереснее, чем сам турнир

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг заявил, что процесс отбора на чемпионат мира в сборной Норвегии интереснее, чем сам турнир.

«Некоторые гонки важны. Воскресенье (скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. — Прим. «Чемпионата») невероятно важно, и чемпионат Норвегии будет важным. Дорога к чемпионату мира более интересна, чем сам чемпионат мира», — приводит слова Голберга VG.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года. В рамках соревновательной программы будут разыграны 12 комплектов медалей.