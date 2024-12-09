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Хальфварссон — о сходе со скиатлона: очень беспокоит спина. Не высыпаюсь как следует

Хальфварссон — о сходе со скиатлона: очень беспокоит спина. Не высыпаюсь как следует
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал, что испытывает большие проблемы со спиной. Вчера, 8 декабря, из-за этого он был вынужден сойти с дистанции скиатлона на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере (Норвегия).

«Спина сейчас — большая проблема, которая меня постоянно беспокоит, лучше не становится. Каждый день я хожу и думаю об этом. Меня очень беспокоит спина. Когда я просыпаюсь утром, мои глаза полностью красные. Я не высыпаюсь как следует. В Лиллехаммере тоже были довольно тяжёлые ночи.

Без понятия [в чём проблема]. Посмотрю, смогу ли сделать МРТ спины, чтобы понять. Но боль распространяется вниз по ноге», — приводит слова Хальфварссона Aftonbladet.

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