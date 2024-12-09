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Линдси Вонн провела первый старт за почти шесть лет. Она квалифицировалась на Кубок мира

Линдси Вонн провела первый старт за почти шесть лет. Она квалифицировалась на Кубок мира
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории американка Линдси Вонн приняла участие в фестивале FIS, который прошёл в Коппер-Маунтин (штат Колорадо).

40-летняя Вонн заняла 24-е и 27-е места (из 45 спортсменок) в скоростном спуске. Стоит отметить, что данные соревнования ниже уровня Кубка мира, однако FIS начисляет за них очки. Также Линдси попробовала себя в дисциплине «супергигант», где стала 24-й и 19-й.

«Старт прошёл увереннее, я отлично провела время! Хотя уверена, что люди будут строить гипотезы и говорить, что я не в лучшей форме из-за результатов, но я не согласна. Это была тренировка для меня.

Я всё ещё тестирую снаряжение и возвращаюсь в колею. Это только начало, и то, как именно я катаюсь, на данный момент важнее времени.

После насыщенных гоночных выходных я квалифицировалась для участия в Кубке мира! Теперь посмотрим, когда я буду готова…» — написала Вонн в социальных сетях.

Нельзя не отметить, что в последний раз Вонн выступала на официальных соревнованиях почти шесть лет назад, в феврале 2019 года. Тогда она завоевала бронзу в скоростном спуске на чемпионате мира и завершила карьеру. В 2024 году Линдси объявила о намерении перезапустить карьеру.

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