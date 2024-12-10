Терезе Йохауг вышла на интервью на Кубке мира с дочкой на руках

Пятикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг вышла с дочкой на одно из интервью после победы в скиатлоне на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере (Норвегия).

Фото: Кадр из трансляции

«Наш папа припарковался в неположенном месте, поэтому мне пришлось взять её с собой. Всё в порядке, он просто переставит машину и вернётся за Кристин.

Но очень-очень здорово, что маленькая Кристин сегодня на трассе и поддерживает маму», — приводит слова Йохауг NRK.

На этапе в Лиллехаммере Терезе Йохауг выиграла две гонки. До этого она не побеждала на соревнованиях с 2022 года из-за перерыва в карьере, связанного с рождением дочери.