«Была в шоке». Эбба Андерссон — о работе организаторов Кубка мира в Лиллехаммере

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон осталась недовольна работой организаторов второго этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Лиллехаммере (Норвегия). Причина стала достаточно необычной.

27-летняя лыжница запросила номер в отеле без коврового покрытия, из-за которого у неё может случиться приступ аллергии.

«Организаторы плохо сработали. Когда я открыла дверь комнаты, то была в шоке. В номере везде был ковролин. Мы попросили поменять номер, но того, который нас бы устраивал, найти в этом отеле не получилось», — приводит слова Андерссон Expressen.

Как сообщает источник, в сборной Швеции смогли уладить ситуацию и нашли отель с номерами без ковролина в центре города.