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Карлссон, Андерссон и Сван пропустят третий этап Кубка мира в Давосе

Карлссон, Андерссон и Сван пропустят третий этап Кубка мира в Давосе
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Шведские лыжницы Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Линн Сван не выступят на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который пройдёт в Давосе (Швейцарии) с 13 по 15 декабря. Этап также пропустит Калле Хальфварссон.

В рамках этапа запланировано проведение спринта, командного спринта и масс-старта на дистанции 20 км. Отметим, что дистанция у мужчин и у женщин будет одинаковая.

В составе женской сборной Швеции в Давосе выступят Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём, Моа Илар, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, София Хенрикссон. У мужчин на этап заявлены Эдвин Ангер, Йенс Бурман, Эмиль Даниэльссон, Вильям Порома.

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