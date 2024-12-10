Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в торжественной обстановке получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщает министр спорта страны Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, ещё в ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Вяльбе орденом за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта в России.

Награждение 56-летней Вяльбе прошло в рамках заседания исполкома Олимпийского комитета России в Москве.

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