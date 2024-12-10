Стало известно расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии

Организационный комитет зимних Олимпийских игр — 2026 опубликовал расписание соревнований по лыжным гонкам, которые пройдут с 7 по 22 февраля в Валь-ди-Фьемме. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.
Лыжные гонки. Олимпиада-2026. Расписание гонок (время — мск):
7 февраля:
15:00 Женщины. Скиатлон 20 км.
8 февраля:
14:30 Мужчины. Скиатлон 20 км.
10 февраля:
11:15 Спринт, классика. Пролог.
13:45 Спринт, классика. Финалы.
12 февраля:
15:00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль.
13 февраля:
14:00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль.
14 февраля:
14:00 Женщины. Эстафета 4х7.5 км.
15 февраля:
14:00 Мужчины. Эстафета 4х7.5 км.
18 февраля:
11:45 Командный спринт, свободный стиль. Пролог.
13:45 Командный спринт, свободный стиль. Финалы.
21 февраля:
13:00 Мужчины. Масс-старт 50 км, классический стиль.
22 февраля:
12:00 Женщины. Масс-старт 50 км, классический стиль.
Отметим, что сборная России по лыжным гонкам уже несколько лет отстранена от международных соревнований. На прошлой Олимпиаде россияне, в частности, выиграли обе эстафетные гонки.