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Стало известно расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии

Стало известно расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии
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Организационный комитет зимних Олимпийских игр — 2026 опубликовал расписание соревнований по лыжным гонкам, которые пройдут с 7 по 22 февраля в Валь-ди-Фьемме. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.

Лыжные гонки. Олимпиада-2026. Расписание гонок (время — мск):

7 февраля:
15:00 Женщины. Скиатлон 20 км.

8 февраля:
14:30 Мужчины. Скиатлон 20 км.

10 февраля:
11:15 Спринт, классика. Пролог.
13:45 Спринт, классика. Финалы.

12 февраля:
15:00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль.

13 февраля:
14:00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль.

14 февраля:
14:00 Женщины. Эстафета 4х7.5 км.

15 февраля:
14:00 Мужчины. Эстафета 4х7.5 км.

18 февраля:
11:45 Командный спринт, свободный стиль. Пролог.
13:45 Командный спринт, свободный стиль. Финалы.

21 февраля:
13:00 Мужчины. Масс-старт 50 км, классический стиль.

22 февраля:
12:00 Женщины. Масс-старт 50 км, классический стиль.

Отметим, что сборная России по лыжным гонкам уже несколько лет отстранена от международных соревнований. На прошлой Олимпиаде россияне, в частности, выиграли обе эстафетные гонки.

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