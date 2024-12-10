Крянин оценил готовность Сергея Устюгова к выступлениям на этапах Кубка России

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 в марафоне, а ныне главный тренер сборной ХМАО-Югра по лыжным гонкам Сергей Крянин оценил готовность олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете чемпиона мира Сергея Устюгова к выступлению в Кубке России.

«Сергей готов бороться в Кубке России и тренируется к основному старту этого сезона — чемпионату России. Он работает совместно с тремя ребятами, и его задача — чтобы наша команда также завоевала медали. С ним тренируются Андрей Мельниченко, Андрей Кузнецов и Рифат Сафиуллин. Всё лето они готовились вместе.

Будем надеяться, что эта работа даст результат и они завоюют эстафетную медаль на чемпионате России. Что касается Сергея, у него всегда амбиции выходить и побеждать. Работу он сделал очень хорошую, но многое будет зависеть от того, как он подведётся к старту и как будут вести себя старые травмы. Только старт покажет, на что он сейчас готов», — приводит слова Крянина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Устюгов пока не принимал участия в гонках КР. В сезоне-2023/2024 Сергей стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в скиатлоне.