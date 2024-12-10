«Рядом». Александр Большунов показал, как катается на лыжах с дочкой Евой на плечах

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое видео со своей дочкой Евой. На нём Большунов катается на лыжах, держа на плечах Еву.

«Рядом», — подписал видео Большунов, добавив эмодзи «сердце».

Для лидера сборной России Большунова сезон-2024/2025 начался неудачно. Александр не попал в призы в четырёх гонках из пяти на этапах Кубка России. Большунов снялся с масс-старта на втором этапе Кубка, он уехал домой, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование. Позднее старший тренер сборной Юрий Бородавко заявил, что тесты не выявили серьёзных нарушений, и Большунов выступит на третьем этапе КР.