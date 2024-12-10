В Дубровицах состоится лыжная гонка легенд «Это всё ещё я»

21 декабря в Дубровицах (Подольский район) состоится лыжная гонка легенд «Это всё ещё я». В качестве почётных гостей в событии примут участие Наталья Коростелёва, Наталья Зернова и Ольга Завьялова. Мероприятие также посетят олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский и Александр Легков, а также Юрий Сёмин и Александр Мостовой.

В роли организаторов гонки «Это всё ещё я» выступили благотворительные фонды «Дополнительное время» и «Пари и побеждай». Целью соревнований является не только дать легендарным спортсменам возможность вновь проявить себя на трассе, но и вдохновить молодое поколение, объединив их с теми, кто своим мастерством и упорством создавал историю отечественного спорта.

Программа соревнований: