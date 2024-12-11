Варвара Прохорова получила нейтральный статус. Она выступит на Кубке мира

Российская лыжница Варвара Прохорова сообщила, что получила нейтральный статус и собирается выступить на первом этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который пройдёт во Франции с 14 по 15 декабря.

«Господи. Мне только что дали нейтральную лицензию!» — написала Прохорова в своём телеграм-канале.

«Я нахожусь в Ереване и в ближайшее время вылетаю во Францию на этап Кубка мира, где планирую принять участие в спринте», — сказала Прохорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным, поделившись подробностями.

Отметим, что спринт в ски-альпинизме является дисциплиной, за счёт которой можно набрать рейтинговые очки к Олимпиаде. Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане.

Напомним, в июне 2023 года Прохорова попала в книгу рекордов России после того, как забралась на вершину Эльбруса на беговых лыжах.