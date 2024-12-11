Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть
С 12 по 15 декабря в Чусовом состоится третий этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
12 декабря, четверг:
- 9:00 мск. 10 км, свободный стиль. Женщины.
- 10:30 мск. 15 км, классический стиль. Мужчины.
14 декабря, пятница:
- 9:00 мск. Спринт, квалификация. Женщины
- 9:30 мск. Спринт, квалификация. Мужчины
- 11:00 мск. Спринт, классический стиль. 1/4 финала, полуфиналы, финалы.
15 декабря, суббота:
- 9:00 мск. Гонка преследования 10 км, классический стиль. Женщины.
- 10:30 мск. Гонка преследования 15 км, классический стиль. мужчины.
Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
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