Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть

С 12 по 15 декабря в Чусовом состоится третий этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

12 декабря, четверг:

9:00 мск. 10 км, свободный стиль. Женщины.

10:30 мск. 15 км, классический стиль. Мужчины.

14 декабря, пятница:

9:00 мск. Спринт, квалификация. Женщины

9:30 мск. Спринт, квалификация. Мужчины

11:00 мск. Спринт, классический стиль. 1/4 финала, полуфиналы, финалы.

15 декабря, суббота:

9:00 мск. Гонка преследования 10 км, классический стиль. Женщины.

10:30 мск. Гонка преследования 15 км, классический стиль. мужчины.

Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».