Бородавко — о состоянии Большунова: он настроен стартовать и не намерен пропускать гонки

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не намерен пропускать предстоящие гонки. Спортсмен выступит на третьем этапе Кубка России — 2024/2025 в Чусовом.

«Он прошёл полное обследование в Москве. Противопоказаний к его стартам нет, но нужно тщательно контролировать состояние организма. Саша настроен стартовать и не намерен пропускать гонки», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.