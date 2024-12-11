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Серохвостов — о Большунове: когда ты в изоляции всё выигрываешь, становится скучно

Серохвостов — о Большунове: когда ты в изоляции всё выигрываешь, становится скучно
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов предположил, с чем связано неудачное начало сезона трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Я слышал, что он болел, когда они были в Ханты‑Мансийске. Когда ты бегаешь больным, понятное дело, это тяжело. А так, даже не могу предположить. Но да, наверное, когда ты в изоляции всё выигрываешь, становится довольно скучно. Вот ты, 20-кратный чемпион России, выиграешь в 21‑й раз, и что? Какая разница? Тяжело этим себя замотивировать», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.

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