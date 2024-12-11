Марит Бьорген: в мужских лыжах слишком много Норвегии. Не хватает дуэлей с россиянами

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала, чего не хватает лыжным гонкам.

«В женских гонках всё хорошо, потому что вернулась Тереза Йохауг, результаты невозможно угадать заранее, многие из звёзд стали сильнее и попадают на подиум. И это вызывает больше интереса. Есть Шистад и шведки в спринте, это привлекает внимание.

У мужчин, пожалуй, слишком много Норвегии, учитывая, что России нет. Немного не хватает соперничества, что делает соревнования скучноватыми. Не хватает дуэлей со шведами и — не в последнюю очередь — с россиянами. Нам нужно серьёзное противостояние, жёсткие дуэли, толкотня, экшен – чтобы происходило что-то, привлекающее внимание и создающее заголовки в СМИ», — сказала Бьорген в подкасте Afterski.