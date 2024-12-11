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Сергей Устюгов дебютирует на КР — 2024/2025 в гонке с раздельным стартом 12 декабря

Сергей Устюгов дебютирует на КР — 2024/2025 в гонке с раздельным стартом 12 декабря
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В четверг, 12 декабря, олимпийский чемпион 2022 года в эстафете чемпион мира Сергей Устюгов выйдет на гонку с раздельным стартом свободным стилем на 15 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025, которая пройдёт с 12 по 15 декабря в Чусовом. Об этом лыжник сообщил в своём телеграм-канале.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
12 декабря 2024, четверг. 10:30 МСК
Не началось

Это дебютная гонка Устюгова на этапах Кубка России в текущем сезоне. Он выйдет на старт разделки под 26-м стартовым номером. Начало гонки — в 10.30 мск.

В сезоне-2023/2024 Сергей занял 35-е место в общем зачёте Кубка России. Также в прошлом сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в скиатлоне.

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