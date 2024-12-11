Сергей Устюгов дебютирует на КР — 2024/2025 в гонке с раздельным стартом 12 декабря

В четверг, 12 декабря, олимпийский чемпион 2022 года в эстафете чемпион мира Сергей Устюгов выйдет на гонку с раздельным стартом свободным стилем на 15 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025, которая пройдёт с 12 по 15 декабря в Чусовом. Об этом лыжник сообщил в своём телеграм-канале.

Это дебютная гонка Устюгова на этапах Кубка России в текущем сезоне. Он выйдет на старт разделки под 26-м стартовым номером. Начало гонки — в 10.30 мск.

В сезоне-2023/2024 Сергей занял 35-е место в общем зачёте Кубка России. Также в прошлом сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в скиатлоне.