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Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, стартовый лист

Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, стартовый лист
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В четверг, 12 декабря, в Чусовом (Пермский край) начнётся третий этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первой гонкой в его рамках станет женская разделка на 10 км свободным стилем. Начало — в 9.00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
12 декабря 2024, четверг. 09:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины, 10 км, свободный стиль.
Стартовый лист (частично):

25. Алёна Баранова (Москва — Томская область)...
28. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)
29. Елизавета Пантрина (Тюменская область)
30. Дарья Белослудцева (Удмуртская республика)
31. Алиса Жамбалова (Тюменская область)
32. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург)
33. Татьяна Пантрина (Тюменская область)
34. Анастасия Доценко (Республика Татарстан)
35. Дарья Непряева (Республика Татарстан)...
37. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)...
39. Анастасия Кулешова (нижегородская область — Республика Мордовия)...
41. Елизавета Маслакова (Москва)...
43. Мария Истомина (Москва — Пермский край)...
45. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)...
47. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...
49. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)...
51. Екатерина Смирнова (Тюменская область)

Третий этап Кубка России пройдёт в Чусовом с 12 по 15 декабря.

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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