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Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, стартовый лист

В четверг, 12 декабря, в Чусовом (Пермский край) начнётся третий этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первой гонкой в его рамках станет женская разделка на 10 км свободным стилем. Начало — в 9.00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины, 10 км, свободный стиль.

Стартовый лист (частично):

25. Алёна Баранова (Москва — Томская область)...

28. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)

29. Елизавета Пантрина (Тюменская область)

30. Дарья Белослудцева (Удмуртская республика)

31. Алиса Жамбалова (Тюменская область)

32. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург)

33. Татьяна Пантрина (Тюменская область)

34. Анастасия Доценко (Республика Татарстан)

35. Дарья Непряева (Республика Татарстан)...

37. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)...

39. Анастасия Кулешова (нижегородская область — Республика Мордовия)...

41. Елизавета Маслакова (Москва)...

43. Мария Истомина (Москва — Пермский край)...

45. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)...

47. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...

49. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)...

51. Екатерина Смирнова (Тюменская область)

Третий этап Кубка России пройдёт в Чусовом с 12 по 15 декабря.