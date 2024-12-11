Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, стартовый лист

В четверг, 12 декабря, в Чусовом (Пермский край) начнётся третий этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первой гонкой в его рамках станет женская разделка на 10 км свободным стилем. Начало — в 9.00 мск.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины, 10 км, свободный стиль.
Стартовый лист (частично):
25. Алёна Баранова (Москва — Томская область)...
28. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)
29. Елизавета Пантрина (Тюменская область)
30. Дарья Белослудцева (Удмуртская республика)
31. Алиса Жамбалова (Тюменская область)
32. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург)
33. Татьяна Пантрина (Тюменская область)
34. Анастасия Доценко (Республика Татарстан)
35. Дарья Непряева (Республика Татарстан)...
37. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)...
39. Анастасия Кулешова (нижегородская область — Республика Мордовия)...
41. Елизавета Маслакова (Москва)...
43. Мария Истомина (Москва — Пермский край)...
45. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)...
47. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...
49. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)...
51. Екатерина Смирнова (Тюменская область)
Третий этап Кубка России пройдёт в Чусовом с 12 по 15 декабря.