Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России, 3-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, стартовый лист

В четверг, 12 декабря, в Чусовом (Пермский край) состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Начало — в 10.30 мск.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины, 15 км, свободный стиль.

Стартовый лист (частично):

26. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)...

28. Иван Якимушкин (Тюменская область)

29. Ермил Вокуев (Республика Коми)

30. Евгений Белов (Тюменская область)...

34. Егор Митрошин (Москва — Республика Мордовия)...

36. Илья Семиков (Республика Коми)

37. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра)...

39. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО)...

42. Денис Спицов (Тюменская область)...

45. Сергей Волков (Республика Татарстан).

46. Александр Большунов (Республика Татарстан)...

50. Евгений Семяшкин (Республика Коми)

51. Андрей Алипкин (Рязанская область)

52. Илья Порошкин (Республика Коми)

53. Константин Тиунов (Москва)

54. Артём Мальцев (Тюменская область)...

56. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)...

58. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)

59. Алексей Червоткин (Москва)

60. Иван Горбунов (Республика Татарстан)…

Третий этап Кубка России пройдёт в Чусовом с 12 по 15 декабря.