Арина Каличева выиграла 10-километровую разделку на третьем этапе Кубка России в Чусовом

В Чусовом завершилась женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Арина Каличева из Москвы. Её результат — 26.18,6. Второй финишировала Анастасия Кулешова. Она отстала от лидера на 19,4 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+19,6).

Женщины, Кубок России — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом 10 км, свободный стиль, результаты: