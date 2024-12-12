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Арина Каличева выиграла 10-километровую разделку на третьем этапе Кубка России в Чусовом

Арина Каличева выиграла 10-километровую разделку на третьем этапе Кубка России в Чусовом
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В Чусовом завершилась женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Арина Каличева из Москвы. Её результат — 26.18,6. Второй финишировала Анастасия Кулешова. Она отстала от лидера на 19,4 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+19,6).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
12 декабря 2024, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
26:18.0
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+20.0
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+20.2

Женщины, Кубок России — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом 10 км, свободный стиль, результаты:

  1. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) — 26.18,6.
  2. Анастасия Кулешова (Нижегородская/Мордовия) — отставание 19,4.
  3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +19,6.
  4. Татьяна Сорина (Тюменская область) +32,2.
  5. Елизавета Маслакова (Москва) +34,7.
  6. Мария Истомина (Москва/Пермский край) +37,1.
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