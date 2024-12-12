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Мельниченко выиграл разделку на третьем этапе Кубка России, Большунов — второй

Мельниченко выиграл разделку на третьем этапе Кубка России, Большунов — второй
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Российский лыжник Андрей Мельниченко одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России, который проходит в Чусовом. Он пробежал гонку за 35.05,4. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отставший от лидера всего лишь на 0,8 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Семиков (+20,8 секунды).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
12 декабря 2024, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
35:05.4
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.8
3
Илья Семиков
Республика Коми
+20.8

Мужчины, Кубок России — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль, результаты:

  1. Андрей Мельниченко — 35.05,4.
  2. Александр Большунов — отставание 0,8.
  3. Илья Семиков +20,8.
  4. Павел Соловьёв +21,5.
  5. Артём Мальцев +32,4.
  6. Антон Тимашов +35,5.
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