Мельниченко выиграл разделку на третьем этапе Кубка России, Большунов — второй

Российский лыжник Андрей Мельниченко одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России, который проходит в Чусовом. Он пробежал гонку за 35.05,4. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отставший от лидера всего лишь на 0,8 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Семиков (+20,8 секунды).

Мужчины, Кубок России — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль, результаты:

Андрей Мельниченко — 35.05,4. Александр Большунов — отставание 0,8. Илья Семиков +20,8. Павел Соловьёв +21,5. Артём Мальцев +32,4. Антон Тимашов +35,5.