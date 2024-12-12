Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть

Завтра, 13 декабря, в швейцарском Давосе откроется третий этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Там будет разыграно сразу шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Третий этап в Давосе (Швейцария). Расписание гонок:
13 декабря:
18:00 — командный спринт свободным стилем, женщины. Квалификация;
18:00 — командный спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация;
20:00 — командный спринт свободным стилем, женщины. Финал;
21:00 — командный спринт свободным стилем, мужчины. Финал;
14 декабря:
16:45 — спринт свободным стилем, женщины. Квалификация;
17:30 — спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация;
20:40 — спринт свободным стилем, женщины. Финал;
20:50 — спринт свободным стилем, мужчины. Финал;
15 декабря:
13:30 — гонка на 20 км классическим стилем, мужчины;
16:00 — гонка на 20 км классическим стилем, женщины.
Трансляцию соревнований в России осуществляют каналы холдинга «Матч».