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Александр Большунов показал, как катится на лыжах прямо от дома

Александр Большунов показал, как катится на лыжах прямо от дома
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео, где отреагировал на большое количество снега, выпавшего на его участке. На нём Большунов показал, что теперь может кататься на лыжах прямо от порога дома.

«А вот это вот уже классно. Прямо от дома можно ехать», — подписал видео Большунов.

Для лидера сборной России Большунова сезон-2024/2025 начался неудачно. Александр не попал в призы в четырёх гонках из пяти на этапах Кубка России. Большунов снялся с масс-старта на втором этапе Кубка, он уехал домой, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование. Позднее старший тренер сборной Юрий Бородавко заявил, что тесты не выявили серьёзных нарушений, и Большунов выступит на третьем этапе КР.

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