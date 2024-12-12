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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев и Горбунов лидируют, Большунов — пятый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев и Горбунов лидируют, Большунов — пятый
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Лыжники Сергей Ардашев и Иван Горбунов делят первое место в общем зачёте на Кубке России — 2024/2025. В активе спортсменов 279 очков. Третью строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 266.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

1. Сергей Ардашев — 279 очков.

1. Иван Горбунов — 279.

3. Савелий Коростелёв — 266.

4. Артём Мальцев – 197.

5. Александр Большунов – 161.

6. Евгений Семяшкин – 147.

7. Павел Соловьёв – 143.

8. Илья Семиков – 136.

9. Илья Порошкин – 129.

10. Егор Митрошин – 124.

11. Дмитрий Жуль – 123.

12. Александр Ившин – 119.

13. Данила Карпасюк – 115.

14. Сергей Забалуев – 111.

15. Денис Спицов – 109.

Календарь Кубка России - 2024/2025
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