Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев и Горбунов лидируют, Большунов — пятый

Лыжники Сергей Ардашев и Иван Горбунов делят первое место в общем зачёте на Кубке России — 2024/2025. В активе спортсменов 279 очков. Третью строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 266.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
1. Сергей Ардашев — 279 очков.
1. Иван Горбунов — 279.
3. Савелий Коростелёв — 266.
4. Артём Мальцев – 197.
5. Александр Большунов – 161.
6. Евгений Семяшкин – 147.
7. Павел Соловьёв – 143.
8. Илья Семиков – 136.
9. Илья Порошкин – 129.
10. Егор Митрошин – 124.
11. Дмитрий Жуль – 123.
12. Александр Ившин – 119.
13. Данила Карпасюк – 115.
14. Сергей Забалуев – 111.
15. Денис Спицов – 109.