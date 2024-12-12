«Никто нас не послал». Лыжница Прохорова рассказала, как получила нейтральный статус

Российская лыжница Варвара Прохорова, получившая нейтральный статус, который даёт право выступать на международных соревнованиях, рассказала, как проходил процесс.

«Спортсмены сами писали в международную федерацию. Каждый писал сам. Но первым стал Никита Филиппов, который уже давно в этом спорте. Именно он связался с международной федерацией, я практически сразу подключилась, а затем уже все остальные.

Не знаю, как в федерации реагировали на наши письма. Сейчас вот на этапе Кубка мира во Франции увижусь с организаторами и представителями федерации и пойму их настрой. Мы получали довольно лаконичные ответы на конкретные вопросы. Но в международной федерации работает россиянин Максим Солдаткин. Не могу сказать, что он нам напрямую помогает, но мы всегда через него узнавали все новости.

Я пришла в ски-альпинизм совсем недавно, а первый чемпионат России бежала в 2022-м, когда нам закрыли все международные старты. Но я постоянно дёргала Максима, спрашивала, как нам вернуться, есть ли шанс. Вопрос о возвращении российских спортсменов обсуждался ещё в 2023-м. Когда мы стали отправлять письма с запросами на нейтральный статус, никто нас подальше не послал», — сказала Прохорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.