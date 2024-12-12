«€ 5000». Российская лыжница Прохорова — о том, сколько стоит нейтральный статус

Лыжница Варвара Прохорова, получившая нейтральный статус в ски-альпинизме, рассказала, в какую сумму обошёлся сам статус и сколько нужно потратить для участия в этапе Кубка мира.

«Всё за свой счёт. Для начала нужно было заплатить € 5000 даже не за то чтобы дали сам нейтральный статус, а за то, чтобы начали сам процесс проверки. Так что каждый спортсмен сам искал эту сумму. Во Францию на этап Кубка мира я тоже еду за свой счёт. Это стоит примерно 150 тысяч рублей. Я ужалась максимально, лечу почти без багажа.

Супербюджетный вариант во всём. Я даже лыжи и палки с собой не беру, буду бежать на инвентаре моего бывшего одноклубника по Ski Willy, который сейчас представляет Австралию и несколько сезонов выступает в ски-альпинизме. Чужой инвентарь – не самая большая проблема, у нас подготовка лыж не играет той решающей роли, как в беговых лыжах.

Я была готова ужиматься во всём и искала варианты, где взять деньги на нейтральный статус. Моя зарплата спортсмена очень-очень средненькая. Но помощь мне пришла с другой стороны. Я же рассказывала, что ещё работаю с частными клиентами тренером, пишу тренировочные планы и тому подобное. Самое интересное, что делаю это в основном онлайн. Так вот, мои спонсоры и клиенты, которых я тренирую, закрыли необходимую сумму», — сказала Прохорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.