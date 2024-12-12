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Хальфварссон: всё ещё надеюсь стартовать на «Тур де Ски», но гонки на ЧМ в приоритете

Хальфварссон: всё ещё надеюсь стартовать на «Тур де Ски», но гонки на ЧМ в приоритете
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал о планах на сезон после пропуска третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который пройдёт в Давосе (Швейцария) с 13 по 15 декабря.

«Несмотря на печальные новости, всё идёт неплохо. Всё ещё надеюсь стартовать на „Тур де Ски“, но гонки на чемпионате мира в приоритете», — приводит слова Хальфварссона Nordic Magazine.

Сообщается, что МРТ и КТ показали, что у шведа есть проблемы с межпозвоночным диском в нижнем отделе.

Напомним, Хальфварссон говорил, что испытывает большие проблемы со спиной. Из-за этого он был вынужден сойти с дистанции скиатлона на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере (Норвегия).

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