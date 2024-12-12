«Это нехорошо». Йохауг — о незакрытых квотах сборной Швеции на Кубке мира в Давосе

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала пропуск некоторых шведских спортсменок спринта свободным стилем и гонки на 20 км классическим стилем на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария).

«Ух ты! Знаю, что в Швеции безумно сильная женская команда и много девушек, которые быстро катаются на лыжах. Но то, что здесь на старт выходят только три… это нехорошо. Я должна это сказать. Это действительно выглядит не очень хорошо.

Помню, как на Олимпийских играх у Норвегии не было ни одного спортсмена в классической гонке на 10 км. Тогда мне было стыдно», — приводит слова Йохауг Expressen.

Напомним, у Швеции есть шесть мест на старте любого этапа Кубка мира. В спринте свободным стилем заявлены Йоханна Хагстрём, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Эбба Стенман и Ингрид Холлквист. В гонке на 20 км классическим стилем должны выступить Йонна Сундлинг, Моа Илар и София Хенрикссон.