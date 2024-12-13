Йохауг — о Карлссон: говорили, что её не будет до Рождества, а она разгромила нас в Руке

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг высказалась о травме шведской лыжницы Фриды Карлссон из-за которой спортсменка пропустит третий этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который пройдёт в Давосе (Швейцарии) с 13 по 15 декабря.

«Конечно, это очень трудно. Мне очень жаль Фриду. Она в отличной форме, но если теперь она снова начнёт бороться с травмой, полученной осенью, после лыжных гонок, это будет очень печально.

Трудно загадывать далеко вперёд. Вы хотите принять участие в соревнованиях и «Тур де Ски». Но, возможно, важно поднять взгляд и посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полёта. Подумайте о том, какая цель стоит перед вами в этом сезоне. Предполагаю, что это чемпионат мира в Тронхейме, но если нет, то у неё впереди ещё несколько лет.

Осенью нам говорили, что она может не участвовать в гонках до Рождества, а потом она разгромила нас в Руке в первой же гонке. Знаю, что она тренируется и будет готова к чемпионату мира. А альтернативные тренировки не обязательно должны быть глупыми, мы это уже видели", — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, Фрида Карлссон не выступила в масс-старте в скиатлоне 20 км в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Решение не стартовать связано с недавними физическими проблемами спортсменки. В октябре у Карлссон была диагностирована травма стопы.