КМ по лыжным гонкам, 3-й этап, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) откроется третий этап Кубка мира по лыжным гонкам – 2024/2025. В его рамках состоятся квалификация и финал в женском командном спринте. Соревнования начнутся в 18:00 по московскому времени. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 3-й этап, Давос. Командный спринт. Женщины.

Квалификация. Стартовый лист:

1. Швеция (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг).

2. Норвегия (Астрид Эйре Слинн, Кристин Эустгулен Фоснес).

3. США (Рози Бреннан, Джулия Керн).

4. Финляндия (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря).

5. Швейцария (Аня Вебер, Надине Фендрих).

6. Финляндия-2 (Криста Пярмякоски, Катрин Люлюнперя).

...

16. Швеция-2 (Ингрид Хальквист, Эбба Стенман).